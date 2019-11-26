اونلاين | ’’يلا شوت’’ PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار بث مباشر beIN SPORT كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر سيتي Man City

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ستكون نقطة التعادل كافية لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي من مباراته، مع ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتأهل إلى دور 16.

يملك الفريق الإنجليزي 10 نقاط، بفارق 5 نقاط عن كل من شاختار، ودينامو زغرب الكرواتي، الذي يحل بدوره ضيفاً على أتالانتا الإيطالي الأخير صاحب نقطة واحدة من تعادل تاريخي مع السيتي 1-1، في الجولة الرابعة.

ويبدو أن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي بات بعيداً 9 نقاط خلف ليفربول، وصيفه في الموسم الماضي، في الدوري المحلي، بدأ يكب اهتمامه بشكل أكبر على البطولة الأوروبية التي لا تزال خزائنه محرومة منها.

ويحوم الشك حول مشاركة هداف السيتي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي تعرض لإصابة وصفها مدربه بأنها خطيرة.