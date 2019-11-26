رياضة | الإسماعيلي يكرر فوزه على الجزيرة بثنائية ويتأهل لربع نهائي البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يكرر فوزه على الجزيرة بثنائية ويتأهل لربع نهائي البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، في تكرار فوزه على الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالإمارات، لحساب إياب دور الـ16 لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وسجل هدفي الإسماعيلي في مباراة اليوم كل من همام طارق وحازم متولي، ليقودا الدراويش لفوز جديد في البطولة العربية، وبهذه النتيجة تأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة العربية.

وكان الإسماعيلي قد نجح في الانتصار ذهابا بالإسماعيلية بثنائية سجلها شيلونجو وعبد الرحمن مجدي.

ومن المنتظر أن يلتقي الإسماعيلي مع نظيره الاتحاد السكندري السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.