رياضة | عاجل.. موعد انطلاق دور الـ32 من "كأس الملك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موعد انطلاق دور الـ32 من "كأس الملك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد انطلاق الأدوار الإقصائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020.

ومن المقرر أن يقام سحب قرعة دور الـ32 بالبطولة مساء اليوم الثلاثاء، ثم إلى تحديد خريطة باقي الأدوار الإقصائية.

وقال البكر في تصريحات لقناة "السعودية الرياضية": "دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من المقرر أن ينطلق يوم 3 ديسمبر 2019، حتى 7 ديسمبر 2019.

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وأضاف البكر: "سينطلق دور الـ16 بداية من العام القادم 2020، وسيستمر حتى الثالث من يناير، كما سيقام ربع النهائي في نفس الشهر، من يوم 16 إلى يوم 18، كما سيلعب دور نصف النهائي في يومي 15 و16 من شهر مارس".

وأوضح البكر: "ومن المنتظر أن تحدد الجهات العليا في الدولة، موعد الدور النهائي".

وعند سؤاله عن ما يتداول بخصوص وضع مواعيد خاصة لنادي الهلال، لتتناسب مع مواعيد مشاركته في مونديال العالم للأندية في قطر؛ قال: "هذا الكلام غير صحيح فلن نفرق بين الهلال وبين باقي الفرق في المملكة، في هذه المسابقة".

ومن المقرر أن يشارك الزعيم في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستنطلق في الفترة 11 إلى 21 ديسمبر القادم.