رياضة | فوز مثير لمصر للتأمين على العبور في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مثير لمصر للتأمين على العبور في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده الفوز خارج ملعبة على فريق العبور بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم والمؤجلة من الجولة السابعة، من دوري القسم الثالث مجموعة القاهرة .

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق مصر للتأمين بهدف أحمد حافظ ، وفي الشوط الثاني استطاع فروايله من تسجيل الهدف الثاني لمصر للتأمين وسجل محمد جمال هدف العبور.

بهذا الفوز يحتل فريق مصر للتأمين المركز الثالث برصيد 14 نقطة ويبقى فريق العبور في المركز الرابع عشر قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

وإدار المباراة الحكم عمرو رمضان وعاونه محمد عبد العظيم مساعد أول وفواد رمضان مساعد تانى، ومحمد طه مراقب مسابقات، ومحمود نصار مراقب حكام.

وأسفرت نتائج الجولة الثامنة عن فوز فريق السكة الحديد على فريق الغابة 1/3

سجل الأهداف أحمد عبد المنعم كشرى وفوزي الكاشف ومصطفى جعفر للسكة الحديد وسجل أحمد مدحت هدف الغابة.

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وفاز فريق الشمس على فريق الشرطة بهدفين مقابل هدف سجل هدفين الشمس هشام السعودى وأحمد ثروت.

وفاز فريق المرج على فريق بطا بهدفين مقابل هدف سجل عمرو سفن ومحمد السيد من ضربة جزاء هدفين المرج وسجل أحمد سيكا هدف بطا.

وفاز فريق البلاستيك على سراى القبة بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين محمد جمال مانجه ومحمود الصغير، وتعادل مصر للتأمين مع الأميرية بدون أهداف٠ وثم تاجيل مباراه بنها والعبور.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 19 نقطة

2- الشمس 17 نقطة

3- مصر للتأمين 14 نقطة

4- الغابه 14 نقطة

5- ألماظة 13 نقطة

6- بطا 13 نقطة

7- المرج 13 نقطة

8- الشرطة 12 نقطة

9- البلاستيك 11 نقطة

10- الأميرية 10 نقاط

11- طوخ 9 نقاط

12- بهتيم 9 نقاط

13- بنها 8 نقاط

14- العبور 6 نقاط

15- سراى القبة 3 نقاط

