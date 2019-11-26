رياضة | عاجل.. مهاجم ريال مدريد خارج البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مهاجم ريال مدريد خارج البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أول الراحلين عن فريق ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشكل رسمي.

ووفقا لوكيل أعمال ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد والذي اكد على أن موكله سيغادر النادي الملكي في الإنتقالات الشتوية خلال شهر يناير.

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وقال وكيل دياز في تصريحات صحفية أن دياز سيعرض على الأندية الراغبة بضمه للإنتقال إليها لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

ويعتبر العائق الأبرز في عملية إنتقال اللاعب، هو الراتب المرتفع له مع ريال مدريد ( 4 مليون يورو ) ، وهو المبلغ الذي من الصعب أن يتمكن النادي الذي سوف يستعيره على دفعه له.

وتشير التقارير إلى ان دياز بات على مشارف الانضمام لفريق روما الإيطالي بعدما اعلن اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب في يناير.