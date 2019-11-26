رياضة | 20 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة سموحة غدا بالدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا في قائمة طنطا لمواجهة سموحة غدا بالدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم :- إسلام طارق، محمد فتحي، محمود مسعود، محمد العشري، محمد الشاذلي، ايهاب سمير، أحمد الشناوي، تاديو لوانجا، كابونجا، ميدو جمال، إسلام فؤاد، عبدالرحمن الدح، أحمد قطاوي، الألفي، فهمي، حسام غالي، أحمد فوزي، ماريو، الحسن ضيوف، محمد ماجد أونش.

- قائمة سموحة

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحه عن إختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة طنطا، وضمت القائمة كلا من الهانى سليمان، عمر صلاح، محمد كوفى، رجب نبيل، كريم يحيى، أحمد أبو الفتوح ، محمد الترهونى ، يوسف ديوب ، أحمد حمص، أحمد جمال ، محمود حليمو ، شريف رضا ، إسلام جمال، إيمومو ، إسلام الفار، رونالد وانجا، محمد نادى، حسام حسن ، أحمد حسن مكى، محمود فهمى.

ويحتل طنطا المركز الثاني عشر برصيد خمسة نقاط، بينما يأتي سموحة في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد.

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تقابل الفريقان في أول مواجهة بالدوري المصري الممتاز يوم 28 سبتمير 2016، فاز سموحة بثلاثية مقابل هدفين، سجل أهداف سموحة حينها حسام باولو هدفين، ومحمود سيد هدف، وجاء هدفي طنطا عن طريق محمود شاكر عبدالفتاح ومحمد جابر.

وثاني مواجهاتهم بالدوري المصري في 23 فبراير 2017، حيث حقق طنطا الفوز بهدفين دون رد، سجلهما محمود شاكر عبدالفتاح ومحمود غالي.

وثالث المواجهات التي جمعتهما كانت في يوم 17 سبتمبر 2017، حيث نجح سموحة في الفوز بهدفين نظيفين، عن طريق حسام حسن ومحمد حمدي ذكي.

وآخر مباراة جمعتهما يوم 19 يناير 2018، نجح سيف الدين الجزيري في قيادة طنطا للفوز بهدف نظيف علي ملعب طنطا.

ويأتي عبدالرحمن الدح هدافا لطنطا برصيد هدفين، سجلها في مرمي بيراميدز وحرس الحدود، بينما يأتي حسام حسن هدافا لسموحة.