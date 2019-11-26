رياضة | ريال مدريد يخطف صفقة من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطف صفقة من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن تجهيز نادي ريال مدريد عرضاً مميزاً للتعاقد مع صفقة مميزة في الصيف المقبل.

ووفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، فإن ريال مدريد يجهز عرضاً بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط فريق رين الفرنسي ليكون بديلاً مستقبلي للبرازيلي كاسيميرو.

واكدت التقارير على أن ريال مدريد يعلم جيداً أن البرازيلي كاسيميرو تعرض للإرهاق في الفترة الماضية من كثرة المشاركة مع الفريق في ظل عدم وجود بديل له داخل الكتيبة الملكية.

ويبدو أن ريال مدريد في اتجاه قوي نحو خطف الصفقة من برشلونة بعدما ابدي النادي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.