رياضة | عاجل.. أول تعليق من طارق حامد على أزمته مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من طارق حامد على أزمته مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص طارق حامد، نجم وسط نادي الزمالك والمنتخب الوطني، على الرد بشكل قوي وسريع على تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي اتهمه بالتمرد، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في مقر النادي بميت عقبة. وكانت إدارة الزمالك، قد عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، من أجل مناقشة العديد من الملفات وأبرزها إقامة السوبر الأفريقي أمام الترجي في قطر. Advertisements

وقام طارق حامد بنشر صورة إصابته القوية في نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة بركان على ستاد الجيش ببرج العرب، وعدم خروجه من اللقاء ومواصلة اللعب رغم إصابته القوية.

ونجح الفارس الأبيض، في التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، حيث تلقى الزمالك الهزيمة في لقاء الذهاب بهدف دون رد لنهضة بركان، وفاز الفريق الأبيض من ضربة جزاء في لقاء الإياب والذي شهد إصابة طارق، أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 52، ثم تفوق الأبيض بركلات الترجيح وحقق أولى بطولاته في المسابقة.

وشن رئيس نادي الزمالك، هجوما ناريا ضد طارق حامد، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، قائلا: "أي لاعب يتحدث عن مستحقات فهو "كذاب"، ولا يوجد أي لاعب بالفريق له مليم، ولن أقوم بتعديل عقود أي لاعب، واللي عنده عرض يمشي".