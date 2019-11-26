رياضة | وزير الرياضة: "إحنا قاعدين على قلب أي حد.. ومحدش يقولي حدودك أيه"

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة أن مصر حينما تستضيف أي بطولة قارية أو دولية فأن الدولة متمثلة فوازرة الشباب والرياضة تكون حريصة للغاية أن تخرج بشكل يليق بمصر وتاريخها كما حدث في بطولتي أمم إفريقيا.

وأوضح وزير الشباب والرياضة فالمؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر وزارة الرياضة للوقوف علي أخر الاستعدادات لاستضافة مصر لمونديال اليد 2021 عندما يكون التنظيم مصريا فيجب أن نتدخل ونطلع علي كافة التفاصيل لأنها سمعة بلد نسعي للحفاظ عليها " محدش يقولي لو سمحت دي مش بتاعتك أو حدودك أي احنا قاعدين على قلب أي حد" وسنتطلع علي كافة التفاصيل.