رياضة | منافسة ساخنة في انتخابات مركز شباب الجزيرة 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافسة ساخنة في انتخابات مركز شباب الجزيرة 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم 29 نوفمبر الجارى انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة، حيث تقدم عدد كبير لخوض المعركة الانتخابية .

وأكد الكابتن ايمن نادي المدير الفني ومشرف النشاط الرياضي بدار الاوبرا المصرية علي خوضه المنافسة في هذة الدورة علي مقعد عضوية مجلس الادارة فوق السن واشار ان هذة الدورة في غاية الاهمية نتيجة الي التطور الكبير الذي حدث في مركز شباب الجزيرة في الفترة الاخيرة واهتمام الدولة علي الارتقاء بنادي الغلابة الذي احتضن وقدم اجيال كثيرة من المواهب باقل الامكانيات.

ولكن بعد هذا التطور و الاهتمام التي تسعي الية الدولة دائما لدعم الرياضة وضع المنافسين في هذة الدورة برامج انتخابية جميعها تتناسب مع اعداد الاعضاء الكبيرة التي يحتويها النادي منها. انشاء صندوق زمالة للاعضاء و الاستفادة منه في حالات الطوارئ او انتقالات اللاعبين او اعمليات للاصابات المفاجاءة. اشتركات خاصة للسادة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وسرعة حل العقبات التي تواجه فرع النادي في مدينة 6اكتوبر.