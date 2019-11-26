رياضة | موعد مباراة عمان ضد البحرين 27 / 11 / 2019 في خليجي 24 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة عمان ضد البحرين 27 / 11 / 2019 في خليجي 24 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غداً الأربعاء مباراة عمان ضد البحرين والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج التي تقام في الدوحة حتى الثامن من ديسمبر.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز الإستعدادات التي قام بها المنتخبين قبيل إنطلاقها بالإضافة إلى توقيتها في ثلاثة دول مصر والسعودية ودولة الإمارات العريبة المتحدة .

مباراة عمان ضد البحرين الجولة الأولى للمجموعة الثانية خليجي 24

وقبل المباراة يدخل المنتخب العماني اللقاء بصفته حامل اللقب ويطمح في الحصول على النقاط الثلاث ويعول على خدمات المخضرم أحمد كانو من أجل خطف نقاط المباراة التي ستساعده في الوصول للدور نصف النهائي .

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في المقابل يطمح المنتخب البحريني في الوصول إلى نقاط المباراة الثلاثة أو على أقل تقدير الخروج بنقطة واحدة تساعده في إستكمال المشوار حتى الوصول إلى الدور نصف النهائي خاصةً أن المجموعة تتوفر على منتخبي السعودية والكويت.

توقيت متابعة مباراة عمان ضد البحرين

تبدأ مباراة عمان ضد البحرين في إفتتاحية مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة عمان ضد البحرين على الهواء مباشرًة

تنقل مباراة عمان ضد البحرين على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس بالإضافة إلى قناة الدوري والكأس وقناة الكويت .