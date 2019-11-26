رياضة | بنى سويف يفوز على الإعلاميين بالقسم الثاني (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يفوز على الإعلاميين بالقسم الثاني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف فى تحقيق فوز بنتيجة 2/1 على ضيفه الإعلاميين بمنافسات مباريات الاسبوع السادس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى والتى أقيمت بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي بدء المباراة بتشكيل مكون من محمود جمال ومصطفى صلاح ' الصفتى ' وبلال سالم ومحروس محمود وعبد الواحد عبد العزيز ومحمود بكرى ومعتز محروس وعلى محمد على ومحمود شعبان ' ميكى ' وكريم اشرف ومصطفى صلاح ' بلية '

فيما بدء الإعلاميين بقيادة مديره الفنى أحمد صالح اللقاء بتشكيل مكون من أحمد رجب وشريف عمر وسعد السعيد وفتحى عامر وخالد سعيد ومحمد ابراهيم ومحمد أشرف واسلام مصطفى ونشأت مسعد وخالد مايز ومحمد أسامة .

وخلال اللقاء أجرى بنى سويف تغييرات بنزول كلا أحمد الأمور ونصر رمضان بدلا من بلال سالم ومحمود شعبان ' مكى '

فيما أجرى الإعلاميين تغييرات بنزول كلا من خالد كمال ومصطفى محمد وايهاب المصرى بدلا من سعد السعيد وخالد محمد ومحمد اشرف .

وحصل كلا من شريف عمر وخالد محمود وشريف عمر على الكارت الأصفر بفريق الإعلاميين فيما حصل كلا من محروس محمود وعبد الواحد عبد العزيز ومصطفى صلاح ' الصفتى ' على الكارت الاصفر من بنى سويف .

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ونجح فى إحراز أهداف بنى سويف معتز محروس بالدقيقة السابعة بالشوط الاول وكريم أشرف بالدقيقة 37 بالشوط الثانى فيما جاء هدف الإعلاميين الوحيد خالد سعيد بالدقيقة 34 بالشوط الثانى .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بنى سويف للنقطة الثالثة عشر فيما توقف رصيد الإعلاميين عند النقطة السادسة .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود عاشور وعلومه الثنائى حامد الشحات وأحمد سالم وفهيم رمضان حكم رابع وحميده سيد مراقب لجنة الحكام وحسام الدين على مراقب مسابقات .

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 13 نقطة

2- بنى سويف 13 نقطة

3- تليفونات بني سويف 13 نقطة

4- شبان قنا 12 نقطة

5- الألومنيوم 9 نقاط

6- بترول أسيوط7 نقاط

7- المنيا 7 نقاط

8- الإعلاميين 6 نقاط

9- سوهاج 5 نقاط

10- ديروط 5 نقاط

11- الفيوم 4 نقاط

12- طهطا 3 نقاط