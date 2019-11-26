رياضة | عاجل - موندو ديبورتيفو تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية ballon d'or 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - موندو ديبورتيفو تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية ballon d'or 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بارزة، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي سوف تمنح في الثاني من شهر ديسمبر المقبل في حفل كبير يُقام في باريس.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، هوية الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

أوضحت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، أن نجم برشلونة ليونيل ميسي هو المفضل للحصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 في باريس، 2 ديسمبر (كانون الأول).

وأكدت الصحيفة أن فريق من مجلة فرانس فوتبول كان موجوداً بالفعل في برشلونة للقيام بجلسة تصوير للنجم الأرجنتيني ليو ميسي، ‎وهو دليل على فوزه بالكرة الذهبية هذا العام.