رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد نابولي 27 / 11 / 2019 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد نابولي 27 / 11 / 2019 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غداً الأربعاء مباراة ليفربول ضد نابولي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي يحمل الريدز ليفربول لقبها من الموسم الماضي .

وقبل اللقاء يأخذكم الخليج 365 الرياضي في جولة لتعريفكم بأبرز إستعدادات كل فريق للمباراة بالإضافة إلى موعدها والقنوات التي ستتولى نقلها على الهواء مباشرةً بتعليق عربي .

مباراة ليفربول ضد نابولي الجولة الخامسة مجموعات دوري أبطال أوروبا

وقبل المباراة يعول الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي على جاهزية الدولي المصري محمد صلاح والإستفاقة التي يمر بها البرازيلي فيرمينو .

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في المقابل تعتبر المباراة الفرصة الأخيرة للأيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق العاصمة الإيطالية نابولي من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى الدور المقبل كمتصدر للمجموعة خوفاً من ملاقاة متصدري المجموعات السبعة الأخرى .

توقيت نقل مباراة ليفربول ضد نابولي

تبدأ مباراة ليفربول ضد نابولي والتي تجمع الفريقان على ملعب أنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نابولي على الهواء مباشرًة

تنقل مباراة ليفربول ضد نابولي على الهواء مباشرًة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 المسؤولة عن نقل مباريات دوري أبطال أوروبا .