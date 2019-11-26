رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند 27 / 11 / 2019 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند 27 / 11 / 2019 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غداً الأربعاء مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب كامب نو لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز إستعدادات الفريقين للمباراة بالإضافة إلى توقيتها في مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند

وقبل اللقاء يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة وذلك من أجل حسم تأهله للدور المقبل من البطولة مستغلاً النشوة التي حققها الفريق على حساب ليجانيس الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد .

فيما يأمل الفريق الألماني في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده قبل الجولة الأخيرة التي يلاقي فيها فريق نادي إنتر ميلان الإيطالي من أجل حسم التأهل للدور ثمن النهائي من أعرق البطولات الأوروبية .

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توقيت متابعة مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند

تبدأ مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند والتي يحتضنها ملعب إستاد الكامب نو في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند

تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا .