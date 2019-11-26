رياضة | العميل المزدوج - الأهلي vs جاريدو.. المارد الأحمر يتفوق على مدربيه السابقين والجنرال الاستثناء الوحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العميل المزدوج - الأهلي vs جاريدو.. المارد الأحمر يتفوق على مدربيه السابقين والجنرال الاستثناء الوحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة هامة عندما يحل ضيفا على النجم الساحلي التونسي، الجمعة المقبل، في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية في طريق البحث عن استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 6 سنوات.

ويصطدم الشياطين الحمر بمواجهة مدرب الفريق السابق، الإسباني جاريدو والذي تولى المهمة الفنية لفريق النجم الساحلي منذ أيام قليلة، وكان جاريدو قد قام بتدريب الأهلي في موسم 2014-2015، وتوج معه بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات الأهلي أمام مدربيه السابقين.

أنور سلامة:

تولى أنور سلامة المهمة الفنية للنادي الأهلي في منتصف الثمانينيات، ونجح في التتويج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا نسخة 1987، وتواجه المارد الأحمر امام سلامة في 21 مباراة خلال مسيرته التدريبية الطويلة في البطولات المصرية وكانت الغلبة فيها للشياطين الحمر الذين نجحوا في تحقيق الانتصار خلال 13 لقاء.

الجوهري:

يعد محمود الجنرال محمود الجوهري واحدا من أبرز المدربين عبر التاريخ، ونجح الجوهري في تحقيق نتائج مميزة مع الأهلي كمدرب، قبل أن تحدث الأزمة التاريخية ويرحل عن الفريق، والتقى الأهلي ضد الجوهري عندما كان يتولى المهمة الفنية للزمالك، ونجح الجنرال في التفوق على المارد الأحمر حيث حقق الفوز مرتين الأولى كانت في السوبر الإفريقي عندما توج بلقب البطولة في جوهانسبرج بهدف نظيف سجله أيمن منصور، ثم المباراة الثانية في الدوري المصري في موسم 1994 وانتهت المباراة بهدفين دون رد سجلهما إيمانويل ومحمد صبري.

هولمان:

تولى المدرب الألماني راينر هولمان، مهمة تدريب الفارس الأحمر في موسم 1995، ونجح في تقديم مستوى جيد وتوج بالبطولات معه، ولكنه رحل بشكل مفاجئ، ليتولى تدريب الشباب السعودي، وواجه الأهلي بعد ذلك كمدرب في 4 مرات بواقع مباراة مع الشباب السعودي وخسرها في نهائي البطولة العربية، ثم 3 مباريات مع الزمالك خسر لقائين وتعادل في مباراة ولم يعرف طعم التفوق على الشياطين.

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تسويبل:

قاد الألماني تسويبل النادي الأهلي في نهاية التسعينات، وتوج معه بالدوري المصري لثلاث مواسم، قبل أن يرحل وواجهه بعد ذلك كمدرب في 5 مباريات مع الاتحاد وإنبي والجونة خسر 4 منها وفاز في لقاء وحيد كان خلال توليه مهمة تدريب الاتحاد السكندري موسم 2003.

فتحي مبروك:

يعتبر جماهير النادي الأهلي، فتحي مبروك منقذ الفريق، حيث تولى المهمة الفنية للفريق بشكل مؤقت أكثر من مرة، والتقى مبروك ضد المارد الأحمر في مباراة وحيدة مع اتحاد الشرطة انتهت بفوز الأهلي 7-3.

زيزو:

التقى الأهلي ضد عبدالعزيز عبدالشافي زيزو مدربه السابق في مباراتين أمام المصري والمقاولون، ونجح الأحمر في التفوق باللقائين.

محمد يوسف:

تولى محمد يوسف المهمة الفنية للنادي الأهلي في موسم 2013، وقاد الأحمر للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا قبل أن يرحل في موسم 2014، وواجه يوسف الأهلي كمدرب مرتين تعادل في لقاء وخسر المباراة الثانية.