محمد صلاح ولوفرين في برنامج طريف عن البيتزا وصوص الهالوبينو.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك النجم المصري محمد صلاح، وزميله الكرواتي ديان لوفرين، لاعبا فريق ليفربول الإنجليزي، في برنامج “فيس أوف” الذي يُذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الحلقة الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع “يوتيوب”.

محمد صلاح قال: إنه لا يحب البيتزا، ويأكلها مرة كل شهر أو شهرين، قبل أن يضيف أنه يفضل أن تكون بالموتزاريلا وصوص الهالوبينو.

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لوفرين قال: إنه لا يشعر بالراحة عندما يجلس صلاح بجواره أثناء الطعام، حيث ينظر له ويجبره على الضحك، وإنه لا يريد أن يتكلم، يريد فقط أن يأكل، ليرد صلاح ضاحكًا بأنها ليست مسابقة ليأكل بتلك الطريقة.

قال أضاف، إنه يفضل كرة السلة، قبل أن يقاطعه لوفرين، ليطالبه النجم المصري بأن يترك له الفرصة لكي يتحدث، وأكمل أنه يقصد ممارستها في المنزل عبر الـ “بلاي ستيشن” بينما قال لوفرين إنه يفضل التنس وتنس الطاولة، ليسخر صلاح مجدداً، متسائلًا كيف يفضل تنس الطاولة رغم خسارته 21 مباراة في اللعبة خلال يومين فقط.