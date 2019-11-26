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إدين هازارد ينصف محمد صلاح على حساب ميسي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدلى النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب وسط فريق الإسباني برأيه حول الترشيحات لجائزة أفضل لاعب في العالم، حيث استبعد النجم الأرجنتيني ليونيل من قائمة مرشحيه لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، ورشح ثلاثي للظفر بالجائزة المرموقة.

صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، نقلت عن هازارد قوله: إنه لو كان أمر منح جائزة الكرة الذهبية بيديه، لم يكن ليمنحها لميسي، مشيرا إلى أن واحدا من ثلاثي ليفربول الإنجليزي، الدولي السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك، هو الأحق بها.

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هازارد - الذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى ريال مدريد قادما من – علل ذلك بأنه لو توج ماني ببطولة أمم أفريقيا 2019 لم تكن هناك مناقشة حول أحقيته في التتويج بالكرة الذهبية لهذا العام.

اللاعب البلجيكي هازراد اختتم تصريحاته ساخرا: وأيضا صلاح لأنه صديقي.

يشار إلى ان محمد صلاح لم يشارك مع فريقه أمام كريستال بالاس في “البريميرليج” والتي انتهت بفوز “الريدز” 2 / 1.

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