إدين هازارد ينصف محمد صلاح على حساب ميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدلى النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني برأيه حول الترشيحات لجائزة أفضل لاعب في العالم، حيث استبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة مرشحيه لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، ورشح ثلاثي ليفربول للظفر بالجائزة المرموقة.

صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، نقلت عن هازارد قوله: إنه لو كان أمر منح جائزة الكرة الذهبية بيديه، لم يكن ليمنحها لميسي، مشيرا إلى أن واحدا من ثلاثي ليفربول الإنجليزي، الدولي السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك، هو الأحق بها.

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هازارد - الذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي – علل ذلك بأنه لو توج ماني ببطولة أمم أفريقيا 2019 لم تكن هناك مناقشة حول أحقيته في التتويج بالكرة الذهبية لهذا العام.

اللاعب البلجيكي هازراد اختتم تصريحاته ساخرا: وأيضا صلاح لأنه صديقي.

يشار إلى ان محمد صلاح لم يشارك مع فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي “البريميرليج” والتي انتهت بفوز “الريدز” 2 / 1.