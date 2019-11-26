كريستيانو رونالدو يبيع قميصه لسد ديون نادي عربي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في حملة إنقاذ نادي الأفريقي التونسي من الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة، والتي دفعت الاتحاد المحلي لتهديده بالاستبعاد من كل البطولات.

النادي الأفريقي التونسي - الذي تأسس عام 1920 - يمر حاليا بوضع مأساوي مع اقتراب الذكرى المئوية لتأسيسه، وسط أزمة ديون طاحنة تركه فيها رئيسه السابق سليم الرياحي.

إذاعة “موزاييك” التونسية، ذكرت أن كريستيانو رونالدو قرر التخلي عن أحد قمصانه التي تحمل الرقم 7 والموقع منه، وإجراء مزاد علني عليه يخصص دخله لـ”دعم النادي الإفريقي”.

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الاتحاد التونسي كان قد أصدر تحذيرا أخيرا في أكتوبر الماضي، قال فيه إن النادي يواجه خطر العقوبات وتعليق مشاركته في كل المسابقات إذا لم يقم بسداد ديون قيمتها نحو 6 ملايين دولار، وهو التهديد الذي قوبل بتحرك شعبي غير مسبوق.

النادي الذي يحتل المركز الخامس في الدوري التونسي الموسم الحالي، وتعرض بالفعل لأول عقوبة في بداية الموسم، تضمنت خصم 6 نقاط وغرامة مالية لعدم دفع رواتب لاعبين وأجور موظفي النادي.

يشار إلى أن الأفريقي التونسي حصل على لقب دوري أبطال أفريقيا في مناسبة واحدة عام 1991، كما حقق لقب الدوري التونسي 13 مرة، وكأس تونس 13 مرة أيضا.