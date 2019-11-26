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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في قائمة اليوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
رونالدو
أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة اليوم أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس بعد غيابه عن مباراة أتلانتا في الدوري الإيطالي بسبب عدم الجاهزية.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: تشيزني، بوفون، بينسوليو.
خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميريل.
خط الوسط: بيانيتش، خضير، ماتويدي، رامسي، بينتانكور، ماورتوري.
خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، بيرنارديسكي.
ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
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