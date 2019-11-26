الامارات | محمد صلاح ينتظر دعما عاجلاً من الجمهور المصري لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينتظر دعما عاجلاً من الجمهور المصري لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد اتحادات كرة القدم الأوروبية (UEFA) عن قائمة تضم 50 لاعباً من ضمن فريق العام 2019 لإختيار أفضل 11 لاعبًا في الموسم ، وسيتم اختيار القائمة التي تضم اللاعب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح، وياتي هذا التصويت بعد أزمة اللاعب الأخيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتصويت في جائزة أفضل لاعب، ولحق ذلك أزمة مع الجمهور المصري عقب حذف صفته كلاعب مصري في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكان محمد صلاح، قد احتل المرتبة السادسة لجائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق من هذا العام، ولعب المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا دورًا مهمًا في مشوار ليفربول الأوروبي في الموسم الماضي ، حيث سجل هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA وساهم أيضًا في فوز ريدز على تشيلسي في كأس السوبر UEFA.

وذكر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه تم اختيار صلاح ليكون من بين 50 مرشحًا، ويرافقه 10 من زملائه في ليفربول. وللمفاجأة ، لم تشهد القائمة أيضًا وجود ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأكد الاتحاد الأوروبي إن اختيار "فريق العام" سيكون عن طريق التصويت العام للجماهير، مع الإعلان عن الفريق يوم 9 يناير 2020

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سيطر طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على تشكيلة اللاعبين حيث يتواجد 10 لاعبين من فريق ليفربول في ترشيحات العام ويأتي بعده أياكس بثمان لاعبين ومانشستر سيتي 7 و برشلونة 5 و بايرن وتشيلسي 4 وتوتنهام 3.

واللاعبون الـ50 حسب مراكزهم هم..

حراسة المرمى : تير شتيجن – أندري أونانا – يان أوبلاك – إيديرسون – أليسون بيكر.

خط الدفاع : يان فيرتونجين – فان دايك – تاليافيكو – روبيرتسون – راموس – بيكيه – لابورت – كوليبالي – كيميتش – خوسيه خيمينيز – دي ليخت – دالي بليند – أزبليكويتا – ألكساندر آرنولد – جوردي ألبا.

خط الوسط : حكيم زياش – فينالدو – فان دي بيك – بيرناردو سيلفا – دافيد سيلفا – فابيان رويز – نجولو كانتي – جورجينو – هندرسون – برونو فيرنانديز – فابينيو – دي ماريا – دي يونج – دي بروين – تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم : دوسان تاديتش – ستيرلنج – هيونج مِن سون – محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – كيليان مبابي – ساديو ماني – ليفاندوفسكي – أجويرو – هاري كين – هازارد – سيرجي جنابري – فيرمينو – أوباميانج.

رابط التصويت

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