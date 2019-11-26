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الامارات | الزمالك يتلقى أول خسارة ومرتضى منصور يعلن عن المتمردين

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق الزمالك المصري لأول خسارة في بطولة وذلك عندما خسر مساء أمس أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة، وانتقد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعد المباراة طرفين أكد أنهما كان السبب في هزيمة الفريق الأولى في البطولة.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً على الجونة برباعية نظيفة شهدت توقيع وليد سليمان، “هاتريك” وحسين الشحات، ليتصدر حامل اللقب البطولة بعد أن حقق أربعة انتصارات، بينما تراجع الزمالك للمركز الرابع ولعب مباراة أكثر من الأهلي برصيد 10 نقاط.

وقال مرتضى منصور، في تصريحاته للصحفيين عقب اللقاء "الحكم هو سبب هزيمة الزمالك أمام إنبي، الصباحي جاء ليُهمّد الزمالك قبل مواجهة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، الحكم تغاضى عن ركلة حرة واضحة للغاية في لقطة هدف إنبي الثاني. أين اللجنة الخماسية مما يحدث لـ الزمالك؟"

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وتابع رئيس الزمالك "إنبي لم يفعلوا أي شيء طوال أحداث المباراة وصلوا مرتين فقط للمرمى والهبوط ينتظرهم في نهاية الموسم".

وهاجم مرتضى منصور طارق حامد وعبد الله جمعة متهما إياهما بـ"التمرد".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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