شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 10 أهداف «+90» سكنت شباك الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

وتكفل محمد شريف، نجم فريق نادي إنبي، والمعار هذا الموسم من الأهلي، بتسجيل هدف انتصار البترولي في الوقت القاتل مع الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة.

ولم يكن هدف محمد شريف هو أول الأهداف القاتلة التي تسكن شباك الزمالك (+90)، حيث نال الفريق الأبيض عدة هزائم وحُرم من الفوز في مناسبات أخرى بأهداف قاتلة في أوقات عصيبة.

ويعد هدف أيمن شوقي، نجم الأهلي، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من عمر نهائي كأس مصر موسم 1991-1992، هو الأكثر مرارة على أنصار ميت عقبة، حيث حسم به «شوقي» الكأس لمصلحة المارد الأحمر.

وكان الزمالك على مقربة شديدة من حسم لقاء القمة أمام الأهلي بالدور الثاني للدوري المصري الممتاز موسم 2009-2010، ومن ثم إشعال المنافسة على الدرع وتضييق الفارق مع منافسه الأحمر، إلا أن محمد بركات أتي مع صافرة النهاية ليسجل هدفًا قاتلًا يدرك به تعادل مثير للقمة بنتيجة 3/3.

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ثوانٍ قليلة كانت تفصل الزمالك عن الخروج بتعادل سلبي من لقاء الذهاب لنهائي الكونفدرالية 2018-2019 أمام نهضة بركان المغربي بملعب الأخير، إلا أن المرمى الأبيض أصيب بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

في النسخة ذاتها من الكونفدرالية ، استضاف الزمالك فريق نصر حسين داي الجزائري، وبعد إهداره عدد وافر من الفرص السانحة لزيادة غلته من الأهداف يصعق الفريق الجزائري مرمى ميت عقبة بهدف التعادل في الدقيقة 90 من عمر مواجة الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

فريق نادي بتروجت كان له نصيبًا من الأهداف الصاعقة التي سكنت مرمى الزمالك، وذلك في مناسبتين، الأولى في الدقيقة 90 من عمر مباراة الدور الأول لموسم 2007-2008 بصاروخ مدوي لأحمد شعبان منح الفريق البترولي الانتصار، والثانية في الدور الثاني للدوري موسم 2014-2015 وأدراك بتروجت التعادل مع صافرة النهاية.

أحمد سامي، مدافع فريق نادي مصر للمقاصة السابق، تمكن أيضًا من تسجيل هدفًا قاتلًا في شباك الزمالك بالدور الثاني للدوري موسم 2017-2018، منح به فريقه النقاط الثلاثة للمواجهة التي استضافتها مدينة السويس.

وفي الوقت الذي انتظر الزمالك خلاله الاحتفال ببلوغ نصف نهائي كأس مصر موسم 2002-2003، سدد محمود أبو الدهب قذيفة مدوية مع الدقيقة 120 من عمر المباراة أدرك بها التعادل لجولدي، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويودع الزمالك على إثرها المسابقة.

أحمد فوزي، لاعب فريق أسمنت السويس، تمكن بدوره مع الدقيقة 90+3 من تسجيل هدف انتصار فريقه في شباك الزمالك في مواجهة الدور الأول للدوري موسم 2004-2005 لينتصر أبناء غريب بنتيجة 2/1.