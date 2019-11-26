شكرا لقرائتكم خبر عن «لو باريزيان»: نيمار لن يشارك أساسيًا أمام ريـال مدريد الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية نية المدير الفني الألماني لنادي باريس سان جيرمان، توماس توخيل، إبقاء نجمه البرازيلي نيمار على مقاعد البدلاء، في مباراة الليلة أمام ريـال مدريد.

ويحل النادي الباريسي ضيفًا، الليلة، على ملوك العاصمة الإسبانية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويبحث ريـال مدريد عن تعويض خسارته في المواجهة التي جمعت بين الفريقين في باريس ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى بثلاثية نظيفة.

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ويملك النادي الفرنسي العديد من الخيارات في خط الهجوم بتواجد كيليان مبابي وإيدنسون كافاني وماورو إيكاردي بجانب نيمار.

وكان «توخيل» قد أبدى استيائه من «نيمار» بعد رحلة سريعة قام بها البرازيلي، الثلاثاء الماضى، إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمشاهدة مباراة ضمن كأس ديفيس للتنس.

وقال مدرب سان جيرمان في تصريحات أبرزتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «كمدرب، هل أعجبتنى هذه الرحلة؟ لا، على الإطلاق، الأمر واضح، لكن هل الوقت مناسب لتفقد صوابك؟».

وأضاف: «ماذا يمكننى أن أفعل، أنا لست والده، أنا لست الشرطة، أنا مدربه، لقد أجرى التدريب أمس (الأربعاء)، لقد كان مهنيًا للغاية خلال هذين الأسبوعين (الاستراحة الدولية)، لقد فعل أكثر من الآخرين، لقد تدرب مع المجموعة وعمل بشكل فردى».