شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هزيمته للزمالك.. «طولان» يقترب من صدارة قائمة المدربين الأكثر فوزًا على القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، فريقه لفوز ثمين على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.

الانتصار هو السادس في تاريخ مواجهات حلمي طولان أمام الزمالك، حيث سبق له الفوز على النادي الأبيض في 5 مناسبات أخرى، قبل لقاء الأمس، بواقع انتصارين مع الحرس وانتصار مع كل من الجيش واتحاد الشرطة والاتحاد السكندري، في حين حقق «طولان» الانتصار على الأهلي مرتين خلال ولايتيه لكل من حرس الحدود والاتحاد السكندري، ليبقى في رصيده 8 انتصارات في مواجهة قطبي الكرة المصرية.

وبالرغم من وصول «طولان» للانتصار الثامن في تاريخ مواجهاته أمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا أنه ليس المدير الفني الأكثر فوزًا على القطبين من بين مدربي الجيل الحالي بالكرة المصرية.

نجم الاتحاد السكندري السابق والمدير الفني الحالي لفريق حرس الحدود طارق العشري هو من يتصدر قائمة المدربين من الجيل الحالي الأكثر فوزًا على القطبين، ففي جعبته 9 انتصارات في جميع المسابقات.

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وحقق العشري انتصاراته التسعة على حساب القطبين، بواقع 6 أمام الزمالك منها 4 خلال ولايته لحرس الحدود وانتصارين في فترة ترأسه الجهاز الفني لنادي إنبي، أما الانتصارات الثلاثة له على حساب الأهلي، فجاءت بواقع 2 أثناء تدريبه لأهلي طرابلس الليبي وواحدة في قيادته لفريق حرس الحدود، ليعتلي «العشري» قائمة مدربي الجيل الحالي للكرة المصرية الأكثر فوزًا على القطبين.

ويتساوى الثنائي حلمي طولان وحسام حسن في المركز الثاني من حييث الانتصار على الأبيض والأحمر في جميع المسابقات، ولكل منهما 8 انتصارات، حيث حقق «حسن» الفوز على الأهلي 5 مرات وعلى الزمالك في 3 مناسبات.

ويحل مختار مختار، المدير الفني الحالي للإنتاج الحربي، في المرتبة الثالثة من حيث قهر القطبين والانتصار عليهما، بالرقم 7، فتمكن من ترويض الأهلي مرة وحيدة مقابل 6 انتصارات على حساب الزمالك.

طلعت يوسف، المدير الفني الحالي للاتحاد السكندري، يأتي رابعًا في القائمة برصيد 6 انتصارات، 5 منها في مواجهة الزمالك وانتصار وحيد في مواجهة الأهلي.

أما إيهاب جلال فيأتي في المركز الخامس من حيث تحقيق الفوز على القطبين من بين مدربي الجيل الحالي للكرة المصرية، فاستطاع المدير الفني الحالي للمصري، إسقاط الزمالك في 4 مناسبات والتفوق على الأهلي في مناسبة وحيدة، ليبقى في رصيده 5 انتصارات على حساب الكبيرين.

ويمتلك طارق يحيي 3 انتصارات في مواجهة القطبين، جميعهم على حساب الزمالك، بينما لم يفلح في التفوق على الأهلي مطلقًا، ثم عماد النحاس صاحب الانتصارين بواقع 1 على الأحمر وآخر على الأبيض، وهو الرصيد ذاته لعلاء عبدالعال، الذي حقق فوزين على الأهلي دون أي انتصار على الزمالك.