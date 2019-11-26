1600 شخص لتأمين مواجهة الريال وسان جيرمان بدوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أعلنت السبطات المحلية في مدينة مدريد الإسبانية أن سيتولى فريق مؤلف من 1600 فرد تأمين مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد ضمن منافسات دوري أبطال، وهو لقاء مصنف بأنه ذات مخاطر أمنية مرتفعة.

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وكشفت السلطات المحلية في مدريد أن من المتوقع أن يصل 3700 مشجع للفريق الفرنسي إلى العاصمة الإسبانية لحضور المباراة.

ويضم الفريق 350 عنصراً من الشرطة الوطنية و90 من الشرطة البلدية و1060 فرداً من حراس نادي ريال مدريد، علاوة على أفراد من فرق الصليب الأحمر.

ويتوقع الفريق "الملكي" أن يحضر المباراة في الملعب 78 ألف متفرج، وقد نصح المشجعين بالوصول إلى سانتياجو برنابيو قبل موعد اللقاء بوقت كافي للخضوع لإجراءات التفتيش الأمنية.