الاتحاد الأوروبي يضع "صلاح" ضم الأفضل في أوروبا ٢٠١٩

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

يواصل المصري "محمد صلاح" لاعب ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم نجاحاته وأرقامه المميزة، حيث الوصول لتحقيق لقب دوري أبطال وقبله هداف الريدز بالتساوي مع ماني للموسم الثاني تواليا بالبريميرليج.



ولكن اليوم تم وضع إسم "مو" ضمن قائمة الأفضل بتشكيلة العام ٢٠١٩ بأوروبا، بحيث أن اليويفا قد أعطته الأفضلة للتواجد مع ٥٠ مرشحا لدخول التشكيلة الأفضل، بعدما ساهن في العديد من الأرقام لصالح ليفربول.

وكان اليويفا، قد أعلن بحراسة المرمى مارك تيري شتيجين من برشلونة ويان أوبلاك من أتلتيكو مدريد، أليسون بيكر ليفربول، إيدرسون مانشستر سيتي، أونانا أياكس أمستردام.

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أما في الدفاع: سيرجيو راموس ريال مدريد، فان دايك ليفربول، فاران، روبرتسون ليفربول، يان فيرتومجين توتنهام، إيمريك لابورت مان سيتي، كاليدو موليبالي نابولي، أرنولد ليفربول، دالي بليند أياكس أمستردام، ازبيلكويتا تشيلسي، جوردي البا برشلوتة، دي ليخت يوفنتوس، خيمنسز أتلتيكو مدريد، جواو كيميتش بايرن ميونخ.

بينما بخط الوسط: دون فان دي بيك وحكيم زياش من أياكس أمستردام، فينالدو وهندرسون وفابينيو من ليفربول، كانتي وجورجينهو من تشيلسي، بيرناردو سيلفا ودافيد سيلفا وكييفين دي بروين، فابيان رويس نابولي، برونو فيرنانديز بورتو، انخيل ديماريا باريس سان جيرمان، فرينكي دي يونج برشلونة، تياجو الكنتارا بايرن ميونخ.

وأخيرا بخط الهجوم: رحيم سترلينج واجويرو من مان سيتي، ساديو ماني ومحمد صلاح من ليفربول، هاري كيين توتنهام ط، إيدين هازارد ريال مدريد، تاديتش أياكس أمستردام، جنابري بايرن ميونخ، ليفاندوفوسكي بايرن ميونخ، أوباميانج أرسنال، كريستيانو رونالدو يوفنتوس، ليونيا ميسي برشلونة، سون هيونج مين، روبيرتو فيرمينو ليفربول كيليان مبابي باريس سان.

جدير بالذكر أن ليفربول بقيادة صلاح لديه مباراة صعبة بدوري ابطال لحساب دور المجموعات الجولة الخامسة أمام نابولي الإيطالي.