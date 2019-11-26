رونالدو يعود لقائمة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة اليوم أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس بعد غيابه عن مباراة أتلانتا في الدوري الإيطالي بسبب عدم الجاهزية. وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: تشيزني، بوفون، بينسوليو. خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميريل. خط الوسط: بيانيتش، خضير، ماتويدي، رامسي، بينتانكور، ماورتوري. خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، بيرنارديسكي. ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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