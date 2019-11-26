شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي مع الجزيرة الإماراتي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما في إياب دور الـ16 لبطولة كأس الملك محمد الخامس للندية العربية "البطولة العربية".

كان الإسماعيلي قد فاز في مباراة الذهاب بالإسماعيلية بهدفين نظيفين ويحتاج للتعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد لضمان التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة العربية.

وتعرض محمد مجدي حارس مرمى الدراويش للإصابة نتيجة تدخله في الكرة مع لاعب الجزيرة.

واهدر محمود عبد العاطي دونجا لاعب الإسماعيلي فرصة التقدم لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من عمر المباراة قبل أن ينقذها عادل أبو بكر حارس مرمى الفريق الإماراتي.

ألغى حكم مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي هدف للخير بداعي التسلل في الدقيقة 28 من سيريرو من عمر المباراة.

وسيطر فريق الجزيرة على أغلب أوقات المباراة وكانوا الكثر استحواذا فيما لجأ لاعبي الدراويش إلى الدفاع من خط المنتصف لتضييق المساحات في وسط ملعبهم أمام لاعبي الفريق الإماراتي، ورغم محاولات فريق الجزيرة إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي

وجاء تشكيل الإسماعيلي مكون من:

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فى حراسة المرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. اسامة ابراهيم – باهر المحمدى – محمد مجدى الجمل – احمد ايمن

خط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق – احمد مدبولى – عماد حمدى – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. بينسون شيلونجو

بينما يجلس على دكة البدلاء .. محمد فوزى – محمد هاشم – حازم مرسى – بكيتى سيلفا – محمد عمار – محمد بيومى – محمد مخلوف