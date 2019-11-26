شكرا لقرائتكم مران المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 استعدادا لبوركينا فاسو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001، تدريبه الأساسى اليوم بالملعب الاوليمبى بالكرم بتونس استعدادا لمباراة الغد مع بوركينا فاسو المقرر اقامتها الساعة ١١ صباحا ( بتوقيت تونس ) فى ثاني مبارياته ببطولة شمال افريقيا التى تستضيفها تونس حاليا. ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة المنتخب الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس المقبل لرئاسة البعثة بعد الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي نظمتها وفازت بها مصر مؤخرا. Advertisements

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