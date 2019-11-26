شكرا لقرائتكم الأهلي يشكر السفير المصري فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجه الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تونس، والمهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي المرافق لبعثة الأهلي الشكر للسفير المصري في تونس نبيل حبشي، وطاقم افراد السفارة المصرية، بعد الجهود الكبيرة التي تم بذلها مع بعثة الفريق بداية من ترتيب كافة الأمور المتعلقة بالسفر وصولا إلى الاستقبال في مطار قرطاج التونسي وإنهاء كافة إجراءات الخروج من المطار.

وحرص السفير المصري في تونس على استقبال بعثة الأهلي في مطار قرطاج فور وصولها ظهر اليوم إستعداداً لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها بإستاد رادس مساء الجمعة المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

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ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي

ووجه السفير المصري في تونس الدعوة لبعثة الأهلي لتناول وجبة العشاء مساء اليوم في إطار العلاقات الطبية التي تجمع المسئولين في النادي الأهلي والدبلوماسية المصرية في تونس.