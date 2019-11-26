شكرا لقرائتكم خالد الغندور يعلن التوقيع رسميا لقناة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق والإعلامي الحالي ، عن توقيعه لقناة نادي الزمالك، والانضمام للعمل بها رسميا عقب فترة من الشد والجذب بينه وبين إدارة القناة.

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وكتب خالد الغندور علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : الحمد لله انا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش انبي و المفروض كان تصوير البرومو اليوم و القناة خلال أسابيع.

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قد اعلن اليوم عن تأجيل انطلاق قناة الزمالك بسبب عدم تصوير اللاعبين لبروموهات القناة، حيث كان من المفترض ان يقوموا بالتصوير اليوم، الا ان الخسارة من انبي امس في الدوري أدت الي الغاء جلسة التصوير لما بعد العودة من رحلة الكونغو.