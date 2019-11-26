شكرا لقرائتكم محمد رضا وكابو يقودان هجوم وادي دجلة أمام نادى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن جونيس تاكيس المدير الفنى لوادى دجلة عن قائمة اللاعبين لخوض مواجهة نادى مصر فى اللقاء المؤجل من الإسبوع السادس بالدورى .

ضمت قائمة الفريق كلا من ، محمد عبد المنصف و رجب عمران و خالد رضا و عبد الله محمود و مروان حمدى و محمد هلال و إسحاق يعقوب و عمرو صالح و حسام عرفات و رفيق كابو ومحمد رضا.

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يدخل كلا الفريقان بحثًا عن تصحيح الأوضاع لاسيما أن الظهور الأخير لنادى مصر فى المسابقة شهد خسارة من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد فيما تعادل وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق.

ويحتل نادى مصر المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ثلاثة نقاط بعد أن لعب 5 مباريات تعادل فى ثلاثة وخسر مرتين ولم يحقق الفوز مطلقًا وسجل لاعبوه هدفًا وتلقت شباكه ستة أهداف بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى ثلاثة وتعادل فى مباراتين ولم يحقق الفوز أيضًا وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف .