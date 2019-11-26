شكرا لقرائتكم بعثة الأهلي مدعوة للعشاء على شرف السفير المصري في تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه نبيل حبشي السفير المصري في تونس الدعوة لبعثة الأهلي لتناول العشاء مساء اليوم الثلاثاء.

كان السفير المصري في تونس قد حرص على استقبال بعثة الأهلي في مطار قرطاج فور وصولها ظهر اليوم إستعداداً لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها بإستاد رادس مساء الجمعة المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي