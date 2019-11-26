أحمد فتوح وعبد الرحمن مجدى أحدث المنضمين للمنتخب الوطنى...

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جدة - عمرو شويل استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على ضم أحمد فتوح وعبد الرحمن مجدى لاعبا المنتخب الأولمبى لمعسكر الفراعنة الجديد والمقرر له فى مارس المقبل. Advertisements ويرغب البدرى فى إيجاد بدائل لمحمد صلاح ومحمود تريزيجيه، بعدما وضح تأثر المنتخب بغياب نجم ليفربول فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر الأخيرتين فى تصفيات أمم افريقيا 2021، بجانب عدم وجود بديل جاهز لتريزيجيه فى الناحية اليسرى. يذكر أن الثنائى فتوح وعبد الرحمن مجدى ظهرا بمستوى مميز مع المنتخب الأولمبى فى أمم افريقيا الأخيرة، وحققا حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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