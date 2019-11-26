شكرا لقرائتكم الاهلي يصل تونس استعدادا لموقعة النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالأهلى، منذ قليل، لتونس على متن طائرة خاصة قبل مواجهة فريق النجم الساحلى مساء الجمعة المقبلة باستاد رادس والتى تأتى فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بالمجموعة التى تضم أيضًا الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.

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واستغرقت الرحلة 3 ساعات و40 دقيقة ويترأس بعثة الأهلى الدكتور مهند مجدى عضو مجلس الإدارة، فيما قرر المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة السفر لمرافقة الفريق ودعمه خلال هذه المباراة على نفقته الخاصة، حيث قرر مرتجى حضور المباراة من ملعب رادس لكنه سيُقيم فى فندق آخر بعيد عن مقر إقامة البعثة.

وضم السويسرى رينيه فايلر 22 لاعباً لرحلة الفريق التى خاضت مباراة الجونة أمس بالدورى وستخوض مواجهة النجم الساحلى المرتقبة، وتضم القائمة كلاً من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.