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حلمى طولان: الزمالك ساعدنى على الفوز بسبب خطة المدرب...

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جدة - عمرو شويل كشف حلمي طولان المدير الفني لإنبي أن خطة الزمالك بالأمس ساعدته كثيرا فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام فى إطار فاعليات الجولة السادسة للدورى .

 

وأضاف طولان فى تصريحات خاصة أن ميتشو المدير الفنى للزمالك قام بتغيير خطته المعتادة واللعب برأسى حربة وهو ما أسهم فى امتلاك الفريق البترولى لمنطقة منتصف الملعب طوال اللقاء بسهولة وقمنا بشن العديد من الهجمات الخطرة على مرمى محمد عواد حارس الزمالك .

 

يذكر أن إنبى رفع رصيده من النقاط إلى 4 نقاط فى المركز الخامس عشر بجدول الدورى ، بينما توقف رصيد الزمالك عند 10 نقاط فى المركز الرابع .

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