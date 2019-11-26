شكرا لقرائتكم حلمى طولان: الزمالك ساعدنى على الفوز بسبب خطة المدرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن إنبى رفع رصيده من النقاط إلى 4 نقاط فى المركز الخامس عشر بجدول الدورى ، بينما توقف رصيد الزمالك عند 10 نقاط فى المركز الرابع .
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