شكرا لقرائتكم طارق حامد يرد على اتهامات رئيس الزمالك بهذه الصورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر طارق حامد لاعب نادى الزمالك، صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" أثناء مشاركته أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية الإفريقية، بعدما تعرض لنزيف فى الظهر عقب تعرضه للإصابة فى المباراة ورفضه الإستبدال.

كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، انتقد بعض اللاعبين الغائبين عن مباراة انبى أمس بالدورى واتهم بالتمارض والهروب من اللقاء وعلى رأسهم طارق حامد وعبد الله جمعة.

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك خلال المؤتمر المنعقد حاليا بمقر النادى بميت عقبة أن أى لاعب هرب وادعى الإصابة ورفض خوض مباراة الأمس أمام إنبى سيتم محاسبته .

كان الزمالك قد خسر بالأمس امام إنبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى فى الجولة السادسة للدورى .

وأضاف منصور أنه اتخذ قرارا بعدم حصول اى لاعب والجهاز الفنى على أى مكافأة حتى نهاية الموسم فى إطار سعيه نحو فرض حالة من النظام والإلتزام على الفريق الكروى ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن ما حدث بالامس مهزلة بكل المقاييس.

Advertisements

أوضح أن الجهاز الفنى للفريق سيتم محاسبته بعد ما شهدته مباراة الأمس أمام إنبى، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، إلا ان العقاب سيكون بعد عودة الفريق من الكونغو .

وأكد "منصور" خلال المؤتمر الصحفى أن مجلس الإدارة يوفر كل شئ للاعبى الفريق، ولا يوجد أى لاعب له مليما لدى الأدارة ، لكن لدينا لاعب طماع يريد الحصول على 20 مليون جنيها فى السنة، ومن يقول له أى أموال سأقول له أنت كاذب .

وأشار "منصور" أن خبراء الكرة، الذين اختفوا فى الوقت الحالى هم من اختاروا ميتشو، و لكن ليس لديهم الشجاعة لإعلان ذلك، بانهم اختاروا ميتشو .