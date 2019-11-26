شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يواجه الكويتي في ديربي الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح المنتخب السعودي مشواره في خليجي 24 حينما يواجه نظيره منتخب الكويت في الديربي الخليجي الكبير، في المواجهة التي يحتضنها استاد عبدالله بن ناصر، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وأكمل المنتخب السعودي استعداده للبطولة بعدما خاض لقاءين الأسبوع الماضي في أيام فيفا، حيث نجح بتحقيق فوزٍ ثمين على مضيفه منتخب أوزبكستان في التصفيات الآسيوية المزدوجة وتعادل سلبياً في اللقاء الثاني أمام منتخب باراغواي.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في مجموعته في التصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن أوزبكستان الذي خاض 5 لقاءات مقابل 4 للأخضر.

ويواجه الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر السعودي مشكلةً كبيرة تتمثل في تأخر انضمام لاعبي الهلال الى المعسكر عقب تتويجهم بلقب دوري أبطال آسيا بفوزهم على أوراوا يوم الأحد الماضي، حيث وصلا إلى الرياض قبل مواجهة الكويت بـ48 ساعة فقط.

وقرر رينارد استبعاد مدافع الهلال محمد البريك، بسبب إصابته الأخيرة في النهائي الآسيوي وقرر ضم مدافع التعاون طلال العبسي بديلاً له.

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وكان رينارد قد تلقى ضربةً موجعة عقب تأكد غياب الحارس محمد العويس عن البطولة، بسبب إصابته في الوجه التي تعرض لها في مباراة فريقه الاهلي أمام الفيصلي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت الماضي، والتي ستغيبه عن الملاعب 8 أسابيع.

وفي المقابل يدخل المنتخب الكويتي المواجهة وهو يأمل في إعادة أمجاده الخليجية واستعادة توازنه، حيث أمضى قرابة 4 سنوات بعيداً عن المشاركات، بسبب الإيقاف والذي انتهى في العام الماضي.

ويدخل المنتخب الكويتي البطولة وهو يبحث عن لقبه رقم 11، حيث تضم تشكيلته مجموعة كبيرة من اللاعبين الشبان مع لاعبي الخبرة بدر المطوع وفهد الأنصاري.

ويقدم المنتخب الكويتي مستوياتٍ جيدة في التصفيات الآسيوية المزدوجة، حيث يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن المتصدر أستراليا وبفارق الأهداف عن الأردن صاحب المركز الثالث.

وأكمل المنتخب الكويتي استعداده للبطولة بعدما خاض مواجهتين في التصفيات الآسيوية المزدوجة، حيث اكتسح ضيفه منتخب تايوان تايبيه بنتيجة 9-صفر، وفاز بصعوبة أمام مضيفه منتخب نيبال بهدف الخبير فهد المطوع.