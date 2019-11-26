شكرا لقرائتكم مدافع الهلال: أنتظر مواجهة فان ديك بفارغ الصبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد جانغ هيون سو، لاعب نادي الهلال، أنه لا يستطيع الانتظار للعب أمام الهولندي فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، في كأس العالم للأندية التي ستقام في ديسمبر المقبل بالدوحة القطرية.

وتأهل الهلال إلى مونديال الأندية بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني، ومن المقرر أن يواجه الترجي التونسي في مباراته الأولى بكأس العالم للأندية في الرابع عشر من الشهر المقبل.

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وقال المدافع الكوري الجنوبي في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: ستكون بطولة كأس العالم للأندية تجربة رائعة، وسيكون الأمر صعبا، لكننا سنلعب بكل قوة في جميع مبارياتنا، ولا أستطيع الانتظار للعب ضد فان ديك مدافع ليفربول.

وحول تجربته مع نادي الهلال، ذكر: عندما وصلت إلى النادي، بالكاد كان بوسعي التحدث باللغة الإنجليزية، وكانت لديّ صعوبة في التواصل مع زملائي في الفريق، لكنني عملت بجد من أجل تعلم اللغة الإنجليزية حتى أتمكن من التحدث إليهم.

وبخصوص الطريقة التي ركز عليها الهلال لتجاوز الفريق الياباني في مباراة الإياب: أوضح: لاعبو أوراوا منظمون للغاية، ولكن جميع لاعبينا يتمتعون بخبرة كبيرة، ناقشنا فيما بيننا كيف ينبغي لنا أن نتعامل مع المباراة، خاصة أن أوراوا يفضل المحافظة على الكرة، لذلك أردنا أن نضغط عليهم من الأمام، كنا نظن أنها ستكون جزءًا أساسيًا لحسم المواجهة.