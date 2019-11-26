شكرا لقرائتكم النصر يقيم معسكراً إعدادياً في دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت بعثة النصر إلى مدينة دبي الإماراتية لإقامة معسكر إعدادي قصير، وذلك خلال فترة توقف المسابقات المحلية بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج 24.

وتتوقف المنافسات المحلية في السعودية حتى الرابع من ديسمبر، إذ سيقام دور الـ32 من بطولة كأس الملك بين يومي 4-7 ديسمبر المقبل.

وفرط النصر بالانفراد في الصدارة بعد خسارته في الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام مضيفه الوحدة بهدف دون رد.