اخبار الرياضه

النصر يقيم معسكراً إعدادياً في دبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم النصر يقيم معسكراً إعدادياً في دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت بعثة النصر إلى مدينة دبي الإماراتية لإقامة معسكر إعدادي قصير، وذلك خلال فترة توقف المسابقات المحلية بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج 24.

وتتوقف المنافسات المحلية في حتى الرابع من ديسمبر، إذ سيقام دور الـ32 من بطولة كأس الملك بين يومي 4-7 ديسمبر المقبل.

وفرط النصر بالانفراد في الصدارة بعد خسارته في الجولة العاشرة من دوري كأس للمحترفين أمام مضيفه الوحدة بهدف دون رد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصر يقيم معسكراً إعدادياً في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا