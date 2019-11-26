شكرا لقرائتكم "غلوبو" البرازيلية تحذر فلامنعو وجيسوس من أكبر فريق سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سلطت صحيفة "غلوبو" البرازيلية الشهيرة، الضوء على نادي الهلال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وحذرت نادي فلامنغو البرازيلي من الإمكانات التي يتمتع بها الفريق، لاسيما في ظل وجود الثلاثي غوميز وكاريو وجوفينكو، ووصفت الهلال بصاحب أكبر جماهيرية في السعودية.

وعنونت "غلوبو" التقرير الذي نشرته في موقعها الإلكتروني بـ: ما وراء كوييار، من هول الهلال الذي يضم جوفينكو وكاريو، منافس فلامنغو المحتمل في كأس العالم للأندية.

تقرير الصحيفة البرازيلية على موقعها الالكتروني

وقالت الصحيفة: يمكن أن يفكر فلامنغو بهدوء في منافسه الذي سيواجهه في كأس العالم للأندية، ويعتبر الهلال مرشحا لمواجهة الفريق البرازيلي، النادي السعودي المعروف بكونه يضم لاعب خط الوسط غوستافو كوييار، ومدربه السابق خورخي جيسوس، ولكن مواجهة الهلال وفلامنغو لم تتحدد بعد، إذ سيخوض الفريق السعودي مباراة ضد الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر في دور الثمانية.

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وأضاف التقرير: إذا كان لدى فلامنغو الثلاثي غابرييل باربوسا وبرونو هنريك وأراساسيتا، فيجب عليه مراقبة هجوم الهلال، الذي يتكون من الثلاثي الذهبي الإيطالي سيباستيان جيوفينكو (يوفنتوس سابقا) والفرنسي بافتيمبي غوميز (ليون سابقا)، هداف أبطال آسيا برصيد 11 هدفًا ونال أفضل لاعب في المسابقة، والبيروفي أندريه كاريو (سبورتينغ سابقا).

وركزت صحيفة "غلوبو" على مدرب نادي الهلال، وقالت: تولى الروماني رازفان لوتشيسكو (50 عاما) قيادة الفريق في يوليو الماضي، من أجل إعادة الهلال إلى مساره الصحيح، وتمكن بالفعل من الحصول على دوري أبطال آسيا، وسيحاول قيادته إلى نهائي كأس العالم للأندية بطريقة تاريخية، لوتشيسكو يضع الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي أيضا.

وأشار التقرير إلى أهمية وجود الكولومبي كوييار على أرض الملعب ضد فلامنغو، على الرغم من عدم تواجده مع الهلال في دوري الأبطال، وذكر أن اللاعب تألق في المباريات التي خاضها مع الفريق محليا.

واختتمت الصحيفة البرازيلية التقرير بمعلومات عن نادي الهلال، التي قالت عنه: أكبر فريق حصل على البطولات في السعودية، بالإضافة إلى كونه النادي الذي يتمتع بأكبر قاعدة جماهيرية في بلاده.