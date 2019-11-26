دورتموند يفتقد ألكاسير أمام برشلونة









اسماء السيد - يخوض بوروسيا دورتموند الألماني مباراته الهامة الأربعاء أمام مضيفه برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا من دون اللاعب السابق للنادي الكاتالوني باكو ألكاسير، وذلك بسبب وعكة صحية بحسب ما أعلن الثلاثاء.

وغادر دورتموند الى برشلونة من أجل لقاء النادي الكاتالوني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، من دون المهاجم الإسباني الذي يعاني من مشكلة معوية ستحرمه من مواجهة الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2016 حتى 2018 قبل الانتقال الى فريقه الحالي على سبيل الإعارة ثم بشكل نهائي.

كما يغيب عن دورتموند البديل المحتمل لألكاسير الدنماركي ياكوب برون لارسن بحسب التشكيلة التي أعلنها وصيف بطل الدوري الألماني وسادس الترتيب الحالي بفارق 5 نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

وبإمكان أي من دورتموند وبرشلونة حسم تأهله الى ثمن النهائي في حال الفوز بمباراة الأربعاء، لكن الفريق الألماني يمر اخيرا بفترة صعبة ما وضع مدربه السويسري لوسيان فافر تحت ضغط من الإدارة التي تهدده بالإقالة في حال استمر وضع الفريق على حاله.