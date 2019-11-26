محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
عقد مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء، في مقر نادي الزمالك.
وتحدث مرتضى عن أزمة عدم خوض مباراة السوبر أمام الترجي التونسي، والمقررة شهر فبراير القادم في قطر.
كما هاجم مرتضى لاعبي الزمالك، والجهاز الفني بقيادة ميتشو بعد التعادل أمام إنبي، واصفا ما حدث بـ"المهزلة".
وإليكم كل ما جاء في المؤتمر الصحفي
مرتضى يفتح النار على خالد الغندور وأحمد جمال
مرتضى للاعبي الزمالك: لا أريد مرتزقة بالفريق ولا مستحقات لكم لنهاية الموسم
مرتضى منصور: مجلس الإدارة قرر عدم لعب السوبر الإفريقي في قطر
مرتضى منصور: أين من اختاروا ميتشو؟ يختبئون الآن
مرتضى: سأعقد جلسة مع تركي آل الشيخ وهنتحاسب على كل كلمة
كانت هذه تفاصيل خبر ملف.. كل ما جاء في المؤتمر.. مرتضى يفتح النار على الجميع "ميتشو واللاعبين والغندور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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