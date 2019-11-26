أول تعليق من خالد الغندور بعد هجوم مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

رد خالد الغندور مقدم البرامج الرياضية، على مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد تصريحات الأخير اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر النادي الأبيض.

وكتب الغندور عبر صفحته على فيسبوك: "الحمد لله أنا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش إنبي، والمفروض كان تصوير البرومو اليوم، والقناة خلال أسابيع".

وكان مرتضى منصور، قال إن الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، ورفض الظهور الأسبوع الماضي في قناة الحدث.

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وهاجم مرتضى الثنائي خالد الغندور، وأحمد جمال، مقدما برنامج الزمالك اليوم، متهما إياهم: "هما دول الزملكاوية اللي عاملين نفسهم زملكاوية".

وعلق مرتضى على تأخر ظهور قناة الزمالك: "القناة معطل ظهورها لعدم تصوير اللاعبين لبرومو القناة".

وعقد مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيا، للحديث عن أزمة مباراة السوبر المقرر إقامته في قطر بين الزمالك والترجي التونسي، وكذلك الحديث عن شؤون الفريق بعد الخسارة الأولى بالدوري أمام إنبي.