مباشر.. الجزيرة 0 - 0 الإسماعيلي.. دونجا يهدر ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة الجزيرة الإماراتي، والإسماعيلي، في إياب دور الـ16 لكأس البطولة العربية محمد السادس، والمقامة على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

واستطاع الإسماعيلي الفوز ذهابا بهدفين نظيفين، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بهدف للتأهل لربع النهائي.

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ويبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد مجدي، وأسامة إبراهيم، وباهر المحمدي، ومحمد مجدي، وأحمد أيمن، وعبدالرحمن مجدي، ومحمد بيومي، ومحمود دونجا، وهمام طارق، وأحمد مدبولي، وشيلونجو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 6، ليفشل في تسجيلها اللاعب محمود عبد العاطي دونجا، ونفذ الكرة على يمين الحارس الذي تصدى لها ببراعة.

في الدقيقة 28 سجل فريق الجزيرة هدفا، لكن الحكم الغاه بداعي التسلل، بعد خروج حارس الإسماعيلي وسقوطه مصابا.