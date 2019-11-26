كلوب يتحدث عن.. جاهزية صلاح.. مواجهة نابولي والتجهيز لمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إن الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز لم يقدم الكثير خلال تدريبات أمس الاثنين، لافتًا إلى أنه ليس قلقًا بشأنه.

ويستعد ليفربول لمواجهة نابولي الإيطالي مساء غد الاربعاء على ملعب آنفيلد في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة قال كلوب: "يبدو مو جيدًا في التدريبات بالأخص أول أمس، أما بالأمس فلم يفعل الكثير لذلك سنرى اليوم".

وأضاف: "لكنني لست قلقا بشأنه، جويل ماتيب يتحسن أيضًا لكنه ما زال بعيدا عن الفريق".

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وعن جاهزية الفريق لخوض منافسات كأس العالم للأندية قال: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية ، أنا بخير، إنه برنامج صعب، لكننا نفكر فقط من نابولي غدا".

وتابع: "نحن نعرف على المدى الطويل ما يتعين علينا القيام به، كل شيء محدد".

وعن مباراة نابولي غدًا مدرب الريدز: "بالطبع سنحاول الفوز، سيكون الأمر صعبًا بالنسبة لنا لأسباب مختلفة، لقد قدم نابولي مباراة قوية في ملعب أنفيلد الموسم الماضي وهذا ما سيفعلونه ليلة الغد.

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد على رأس المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط يليه نابولي بـ8 نقاط.