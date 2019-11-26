مرتضى منصور يكشف سبب تأخر ظهور قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن سبب تأخر ظهور القناة حتى الآن، هو عدم تصوير اللاعبين لـ"برومو" القناة.

وأضاف مرتضى في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر نادي الزمالك: "كان من المفترض أن يصور اللاعبين البرومو اليوم، وبمجرد تصويره ستظهر القناة للنور".

وكان برنامج الزمالك اليوم، المختص بأخبار الزمالك، عبر قناة الحدث اليوم، قد تم إيقافه، لحين ظهور قناة الزمالك.

وعقد مرتضى مؤتمرًا صحفيا للحديث عن القرار النهائي لمجلس إدارة الزمالك، حول خوض مباراة السوبر الإفريقي من عدمه.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الكونفدرالية أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 14 فبراير القادم.

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