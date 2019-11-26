توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للكانوي والكياك والأولمبياد الخاص المصري

شهد اليوم الثلاثاء مقر الأولمبياد الخاص المصري بالمهندسين حفل توقيع برتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد المصري للكانوي والكياك مع الأولمبياد الخاص المصري.

حضر توقيع البرتوكول القاضي محمد سراج الدين رئيس الاتحاد المصري للكياك والكانوي والدكتور باسم تهامي مدير الاولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو الطحاوي وشيرين مصطفي عضو مجلس ادارة الاتحاد والدكتور عمرو تمراز المنسق الفني لانشطة ذوي الاحتياجات الخاصة بالاتحاد والدكتور خالد سمير المنسق الاعلامي للاتحاد والدكتور محمد الزيدي مدير الاعلام والعلاقات العامة بالاولمبياد الخاص المصري .

عبر القاضي محمد سراج الدين ان مجلس ادارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك عن سعادته بتوقيع برتوكول التعاون مع الأولمبياد الخاص المصري لتقديم كل الدعم للاعبي الأولمبياد الخاص والمدربين من أجل أعداد ابطال يستطيعون تمثيل مصر في المحافل الدولية المختلفة في ظل الأهتمام الكبير الذي توليه الدولة لذوي القدرات الخاصة في كافة المجالات وخاصة المجال الرياضي ، مشيرا إلي أن الأولمبياد الخاص هو المؤسسة الرائدة في مجال رعاية ذوي القدرات الخاصة في مصر

وفي كل دول العالم.

أكد الدكتور باسم تهامي علي أن مجلس أدارة الأولمبياد الخاص المصري برئاسة المهندس هانئ محمود شديد الحرص علي عقد عدد من برتوكلات التعاون ومذكرات التفاهم مع العديد من الاتحادات الرياضية بهدف ادراج رياضات جديدة ضمن برنامج الاولمبياد الخاص المصري.

Advertisements

ويضيف "تهامي" الفترة الحالية شهدت توقيع عدد من برتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع عدد من الاتحادات الرياضية الوطنية منها الاتحاد المصري لكرة اليد واليوم الاتحاد المصري للكانوي والكياك بهدف اعداد ابطال رياضيين من الأولمبياد الخاص من اجل الاستعداد للالعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص السويد عام ٢٠٢١ والالعاب العالمية الصيفية برلين عام ٢٠٢٣ والانشطة الدولية المشتركة .