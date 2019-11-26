حرص الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تونس، والمهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي المرافق لبعثة الأهلي، حرصا على توجيه الشكر للسفير المصري فيتونس نبيل حبشي، وطاقم أفراد السفارة المصرية، بعد الجهود الكبيرة التي تم بذلها مع بعثة الفريق بداية من ترتيب كافة الأمور المتعلقة بالسفر وصولا إلى الاستقبال في مطار قرطاج التونسي وإنهاء كافة إجراءات الخروج من المطار.
وكان السفير المصري في تونس قد وجه الدعوة لبعثة الأهلي لتناول وجبة العشاء مساء اليوم في إطار العلاقات الطبية التي تجمع المسئولين في النادي الأهلي والدبلوماسية المصرية في تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئولو الأهلي يوجهون الشكر لسفير مصر بتونس على مجهوداته للبعثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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